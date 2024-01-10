نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ في مواجهة قوية أمام نظيره فريق فولهام، مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يناير الجاري، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول وفولهام، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، وذلك على ملعب الانفليد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة ليفربول ضد فولهام على الهواء مباشرة اليوم الأربعاء، عبر قناة bein Sports 1HD.