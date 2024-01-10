نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن يحدث".. فيتوريا يرد على تصريح رونالدو بشأن الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استرجع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ذكريات اهتمام نادي النصر السعودي لضمه قبل التوقيع على عقود تولي قيادة الفراعنة بعد رحيله عن صفوف بنفيكا البرتغالي.

- فيتوريا يتحدث عن الدوري السعودي

وعلق روي فيتوريا عن عدم انتقاله للدوري السعودي في تصريحات مع موقع Onze Mondial الفرنسي:

:"كان يوجد اهتمام من جانب مسؤولو نادي النصر السعودي للتعاقد نعي أثناء وجودي في قيادة نادي بنفيكا، وبعد رحيلي عن الفريق تجدد الحديث من جديد ولكن لدي اعتبارات أخرى احددها قبل اتخاذ أي قرار".

وتابع:" قراري أيضا جاء بعد دراسة الوضع المالي فنحن لدينا عائلات ومسؤوليات كبيرة، كما أني لا أحب رغبتي في اكتشاف شيء أخر، فأنا لا أحب أن نحبس أنفسنا في قوقعتنا ونعتقد أن العالم كله يسير مثلنا لدى دائما شغف في اكتشاف شئ جديد".

وردا على حديث رونالدو عن الدوري السعودي تحدث فيتوريا:" حسنا سنرى حقيقة أن يصبح الدوري السعودي من أفضل 5 دوريات في العالم كما قال رونالدو، ولكن أرى أن رغم كل الخطوات لا يزال عدد المحترفين قليل ولا يوجد سوى 4 أندية فقط قوية وذلك لا يكفي، كما أن بعض المتغيرات ستظل سائدة مثل حالة الطقس المرتفعة والتي تمنع أسلوب اللعب السريع داخل الملعب".

