نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسترالي علي رضا يدير مباراة افتتاح كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة مباراة افتتاح كأس آسيا بين قطر ولبنان ضمن مباريات المجموعة الأولى إلى الحكم الأسترالي علي رضا.

علي رضا يدير افتتاح كأس آسيا

ووقع إختيار لجنة حكام الاتحاد الآسيوي على الحكمين المساعدين أنطون شيتينين وآشلي بيكام، بينما تم إختيار الكوريان كو هيونج جين ويون جاي يوول حكما رابعا ومساعد إحتياطي.

كما تم إختيار الأستراليين إيفان روبرت حكم فيديو وكومبترويت كاتي حكم مساعد فيديو كأول محكمة تكون حاضرة في مباراة ببطولة كأس آسيا للرجال.

المباراة الإفتتاحية تقام يوم الجمعه المقبل على استاد لوسيل بحضور 88000 متفرج وهو الاستاد الذي إستضاف المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 حيث من المقرر أيضا أن يستضيف مباراة ختام كأس أمم آسيا.

وتحتضن قطر البطولة بديلا عن الصين التي تقدمت بالاعتذار عن إستضافة البطولة العام الماضي حيث من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا آسيويا.