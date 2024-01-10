نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير من كوكا عن كانتي.. كيف حقق حلمه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد نبيل كوكا نجم النادي الأهلي، عن ذكريات كأس العالم للأندية 2023، والذي حقق بها المارد الأحمر الميدالية البرونزية، عقب الفوز على بطل آسيا فريق أوراوا ريد الياباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

واستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية الأخير، بمواجهة نظيره اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف دون رد.

- كوكا يتحدث عن مواجهة كانتي

وكان أحمد نبيل كوكا، أحد مفاجأت المدير الفني السويسري مارسيل كولر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في مواجهة النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب الاتحاد.

وأكد أحمد نبيل كوكا عبر أون تايم سبورتس:" مواجهة كانتي في مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة من أسعد لحظات حياتي، مثلي الأعلى وكنت أتمنى اللعب ضده وربنا كتب لي أحقق حلمي".

على جانب آخر، تعرض نجم خط وسط الأهلي إلى ضربة قاضية بعد إصابته في أربطة القدم، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم الأخير، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بساحل العاج.

