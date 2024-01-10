نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليس مجرد قائد فقط".. فيتوريا يتحدث عن محمد صلاح ويؤكد: أتابع مصطفى محمد مع نانت جيدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مدى سعادته بوجود النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن صفوف الفراعنة، ومدى المسؤولية التي يحملها داخل الفريق كقائد.

فيتوريا يتحدث عن مصطفى محمد وصلاح

وتحدث فيتوريا موقع Onze Mondial الفرنسي:" أنا سعيد جدا بوجود صلاح ضمن صفوف المنتخب المصري، تجمعني به علاقة وطيدة ودائما يبهرني بحرصه على تطوير كل شئ داخل الفريق".

وتابع:" وجود لاعب مثل ذلك يساهم دائما في تطوير شكل التدريب والتشكيل ويهتم بجميع زملاءه وأشعر براحة وسعادة كبيرة في تواجده دائما".

وأشار:" أبلغ صلاح دائما أنه أفضل لاعب في العالم، والأفضل يجب أن يكون في كل شئ داخل الملعب وخارجه وفي سلوكه المختلف".

وأختتم:" أتابع مصطفى محمد جيدا مع نانت الفرنسي أو على الأقل ملخص كل مباراة، أتواصل معه هاتفيا دائما ويستطيع أن يكون الأفضل".