نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل زيزو من الزمالك.. خالد الغندور يفجر مفاجأة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشغل ملف رحيل أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفكير جماهير وعاشقي الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة، بعد وصول العديد من العروض الخليجية لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

خالد الغندور يتحدث عن رحيل زيزو

وعلق خالد الغندور على رحيل زيزو خلال تصريحاته مع أون تايم سبورتس قائلا:" لو سألتني عن رأيي الخاص أرى أن يبقى زيزو ويتم إضافة العديد من الصفقات المميزة لبناء فريق قوي".

وتابع:" إذا تحدثت من وجهة نظر السوشيال ميديا، فالجماهير ترى التفريط في زيزو جريمة كبيرة ويجب محاسبة أي مجلس إدارة سوف يتخذ هذا القرار رغم المبالغ الطائلة التي قد تفيد الفريق في ضم صفقات أفضل منه ".

وأشار:" زيزو يحق له التوقيع لأي فريق في يناير القادم، لأن عقده ينتهي في الموسم القادم، والدوري ينتهي في شهر أغسطس ونحن بعيد عن المنافسة، ليبقى بطولة الكأس والكونفدرالية".

وأختتم:" رغبة زيزو ووالده هي من تحكم الأمر لإنه يريد الخروج للاحتراف والعروض السعودية قيمتها ضخمة، هل تستطيع توفير نفس القيمة لبقاء لاعب هذا الفارق".