حسن مصطفى: محمد صلاح ينقصه فقط التتويج بـ "كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والذي غابت عن خزانة الفراعنة منذ 13 عاما، خاصة في ظل رغبة عدد كبير من اللاعبين بالظفر باللقب، بعد فقدانه في نسخته الأخيرة على يد المنتخب السنغال في نسخة 2024 بعد الوصول إلى ركلات الترجيح.

وقال لاعب القطبين السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "الفترة الأخيرة يسير منتخب مصر بمستوى ثابت وشكل مميز، وتألق المحترفون سيساهم بشكل كبير في الوصول لأبعد نقطة ممكنة في الكان، والتتويج بها بعد غياب سنوات".

وأضاف حسن مصطفى: "هذا الجيل يستحق التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، خاصة بعد إنجاز الوصول من قبل إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018، وينقص محمد صلاح فقط التتويج بكأس أمم إفريقيا، رغم تحطيم العديد من الأرقام القياسية ولكن يتبقى الأهم في مسيرته جلب بطولة لمصر".

وأشار لاعب الأهلي السابق: "منتخب مصر لم يظهر بصورة جيدة في دور المجموعات من أمم إفريقيا بنسختها الماضية، ورغم ذلك وصل إلى المباراة النهائية ولكن خسر على يد السنغال، ونجح خلال البطولة في الفوز على ثالث العالم وأفضل منتخبا عربيا حاليا وهو المنتخب المغربي".

