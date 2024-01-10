نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن مصطفى يكشف سر تراجع مستوى أحمد فتوح وعمر كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى حسن مصطفى نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن ظهير منتخب مصر الأيسر أحمد فتوح لم يظهر بشكل جيد أمام تنزانيا في اللقاء الودي الأخير، لابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة مع ناديه على آثر أزمته الشهيرة مع الزمالك.

وقال لاعب القطبين السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "روي فيتوريا يفكر في الاعتماد على محمد حمدي في الجبهة اليسرى خلال أمم إفريقيا، بعد ظهور مستوى أحمد فتوح بشكل باهت في المباراة الأخيرة، وابتعاده عن البساط الأخضر منذ شهور طويلة".

وأردف حسن مصطفى: "عمر كمال أيضا لم يؤدي بشكل لافت للنظر كما كان متوقعا مع المنتخب أمام تنزانيا، وظهر منشغل بمفاوضات القطبين معه خلال الفترة الماضية، وأعتقد ذلك سيؤثر بالسلب على مستواه خلال بطولة أمم إفريقيا".

