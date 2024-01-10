نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مدافع الزمالك يقترب من الرحيل والأبيض يحدد سعر نجم بيراميدز.. حكم افتتاح كأس آسيا وإلغاء طرد كالفرت لوين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 10-01-2024 في السطور التالية:

مدافع الزمالك يقترب من الرحيل في يناير

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير محمود علاء مدافع فريق الزمالك والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الزمالك لم يتحدث مع اللاعب على تجديد تعاقده حتى الآن"، مشيرا إلى أن النية داخل الزمالك تتجه إلى رحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري والاستفادة ماليا أو دخوله في صفقة تبادلية.

وأضاف: "الزمالك يرغب في إجراء غربلة في خط الدفاع خلال الفترة الحالية، حيث من المنتظر أن يضم النادي مدافع جديد خلال الميركاتو الجاري في حال رفع إيقاف القيد".

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الزمالك يحدد سعر شراء نجم بيراميدز.. والأخير يرد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الحديث عن احتراف أحمد فتوح في حال وصول عرض جيد لنادي الزمالك أمر غريب، لكن البعض ربط ذلك بعد اعلان محمد شكري لاعب سيراميكا أن هناك مفاوضات من جانب الزمالك لضمه.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "يجب على الزمالك التمسك بوجود احمد فتوح لإنه ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق، ومن الصعب رحيله قريبا".

وأضاف: "الزمالك كان يرغب في ضم محمود صابر لاعب وسط بيراميدز، وهو من العناصر الجيدة، ولا أعرف سر رغبة الزمالك في التخلي عن محمد صبحي رغم إنه حارس دولي وينال ثقة فيتوريا الذي تعرض للهجوم بسبب اصراره على ضمه لأنه مؤمن بقدراته، لإنه سيكون الحارس الأساسي مستقبلا لمنتخب مصر".

وزاد: "محمد صبحي حارس جيد وهو حارس مرمى منتخب مصر القادم بعد الشناوي، ويجب التمسك به من جانب مسئولي الزمالك وهو ما حدث بشكل كبير وسوف يبقى في النادي الأبيض ولن يرحل".

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الأسترالي علي رضا يدير مباراة افتتاح كأس آسيا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة مباراة افتتاح كأس آسيا بين قطر ولبنان ضمن مباريات المجموعة الأولى إلى الحكم الأسترالي علي رضا.

ووقع إختيار لجنة حكام الاتحاد الآسيوي على الحكمين المساعدين أنطون شيتينين وآشلي بيكام، بينما تم إختيار الكوريان كو هيونج جين ويون جاي يوول حكما رابعا ومساعد إحتياطي.

كما تم إختيار الأستراليين إيفان روبرت حكم فيديو وكومبترويت كاتي حكم مساعد فيديو كأول محكمة تكون حاضرة في مباراة ببطولة كأس آسيا للرجال.

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الاتحاد الإنجليزي يعلن إلغاء البطاقة الحمراء لكالفرت لوين

ألغى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم البطاقة الحمراء التي حصل عليها دومينيك كالفرت لوين خلال مباراة إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

وكان المهاجم يواجه عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده بعد التحام مع مدافع بالاس ناثانيال كلاين خلال التعادل السلبي على ملعب سيلهرست بارك يوم الخميس الماضي.

ولم يتخذ الحكم كريس كافانا أي إجراء في البداية بعد أن بدا الاتصال مع كلاين ضئيلًا، لكنه طرد لاحقًا اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

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كيف اختار الأهلي صفقة وسام أبو علي؟

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي كانت حريصة على دراسة كل الأمور عن وسام أبوعلي قبل القدوم على التفاوض معه لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري، مشيرا إلى أن إدارة القلعة الحمراء تسعى لانتقاء أبرز اللاعبين.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "صفقة وسام أبوعلي تم اختيارها بعناية فائقة من جانب النادي الأهلي، وتمت مشاهدة مباريات له منذ سنوات، ومدى تطوره فنيا سواء في التصويبات والتحركات واللعب بالرأس".

وأضاف: "الأهلي كان حريصا على مذاكرة صفقة وسام أبو علي جيدا، وكان رقم 1 ضمن المرشحين للتوقيع مع الفريق الأحمر خلال شهر يناير الجاري".