نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. فيتوريا يوجه رسالة لمحمد صلاح وعودة نجم منتخب غانا قبل الكان والكاميرون يخسر أونانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض أول مران له داخل الأراضي الإيفوارية استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بساحل العاج، والتي تنطلق في الثالث عشر من شهر يناير الجاري.

ويلعب منتخب الفراعنة أمام نظيره مدمنتخب موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات.

- فيتوريا يوجه رسالة لصلاح

وآكد فيتوريا موقع Onze Mondial الفرنسي: "وجود لاعب مثل ذلك يساهم دائما في تطوير شكل التدريب والتشكيل ويهتم بجميع زملاءه وأشعر براحة وسعادة كبيرة في تواجده دائما".

أبلغ صلاح دائما أنه أفضل لاعب في العالم، والأفضل يجب أن يكون في كل شئ داخل الملعب وخارجه وفي سلوكه المختلف".

وأختتم:" أتابع مصطفى محمد جيدا مع نانت الفرنسي أو على الأقل ملخص كل مباراة، أتواصل معه هاتفيا دائما".

- عودة قدوس لصفوف غانا

استعاد منتخب غانا الأول لكرة القدم، خدمات المهاجم والجناح الهجومي محمد قدوس قبل أولى مباريات البلاك ستارز في الكان، بعد تعرضه لإصابة عضلية قبل معسكر المنتخب الغاني.

- موقف أونانا من المشاركة مع الكاميرون في أول مباريات الكان

وحسمت الصحف الكاميرونية مصير أندريا أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون مصيره مت المشاركة في أول مباريات أمم إفريقيا، بعد موافقة الاتحاد الكاميروني على مشاركة حارس المرمى مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراته الأخيرة قبل يوم واحد من مباريات الكان.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة المغربية الرياضية في المغرب

تردد القناة على النايل سات

التردد:11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ 6\5.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 12683.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:4\3.

قناة الجزائرية الرياضية في الجزائر

القمر الصناعي: نايل سات.

‏الاستقطاب الأفقي.

التردد:.12054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

‏جودة القناة: إتش دي.