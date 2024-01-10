نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع أليو بادجي ويحسم مصير صفقة عمر كمال عبدالواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن وجود خطة مدروسة داخل إدارة القلعة البيضاء في الوقت الحالي، لبداية ملف الصفقات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير.

وتعمل إدارة الأبيض بكل جهد لحسم أزمة القيد التي منعت الفريق من ضم صفقات جديدة هذا الموسم.

- سليمان يتحدث عن صفقات الزمالك

وقال سليمان في تصريحات عبر "MBC": " أليو بادجي مهاجم الأهلي السابق، مكسر الدنيا في فرنسا تم عرضه على إدارة الزمالك وندرس الأمر بقوة في الفترة الحالية".

وتابع:" يوجد بعض المفاوضات في الوقت الحالي مع مسؤولو البنك الأهلي لبحث إمكانية إبرام صفقات جديدة، ونهدف لعودة المعارين بعد ظهورهم بمستوى مميز".

وردا عن مفاوضات عمر كمال ورحيل فتوح أكد سليمان:" لم يجتمع عضو واحد من إدارة الزمالك مع عمر كمال عبدالواحد ولم يصل لنا أي عروض لفتوح من الدوري السعودي كما يتردد".

وأختتم:" لا يوجد أي أزمات بين فتوح وشيكابالا، واسم الزمالك كبير والعديد من النجوم ترغب بقوة في ارتداء قميص الفريق كذلك الرعاه".

