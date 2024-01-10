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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل مركز شباب تلا وبايونيرز في دوري القسم الثاني
يشهد ملعب مركز شباب تلا لقاء مرتقب يجمع فريق تلا مع نظيره بايونيرز في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء بافتتاح الدور الثاني المجموعة الخامسة من دوري القسم الثاني.
جاء تشكيل تلا مكون من...
أحمد تايسون وخالد الضبع وأحمد مستيك ومحمد السيد حبيبة واسلام قطب وسعيد المشد ونادر سيد وعبد الرحمن نبيل كوكو وصلاح جبر ومحمود عبد الحفيظ ومحمد سمير.
البدلاء نور مصطفى ومصطفى عبد الحي سفروته ومحمد حتاته وهشام سرحان وعمر خليفة والافريقي عمر وحماده هلال وعلي ناصر وإبراهيم مصطفى.
تشكيل بايونيرز
مؤمن غريب ويوسف عادل ومحمد أوسام رفعت واسلام احمد سلامه وأحمد فضل وإبراهيم عبد القوي وعبد الله بسام وعلي محمود وأحمد اسماعيل وأحمد هشام وعجمي وليد.
البدلاء عمر حلمي ومحمد عاطف وفتحي جمال وفتحي محمود وسيف مسعود وسعيد الصادق ومحمد جميل وأحمد محمد مرزوق ومحمود السيد قرني.
يدير اللقاء الحكم محمد عبد الوهاب يعاونة كريم العاطفي والسجيني وحكم رابع محمد مشهور ومراقب حكام محمد السيد دمياط مراقب مسابقات وحيد مكاوي.