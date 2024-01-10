نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، فريق أتالانتا، اليوم الأربعاء 10 يناير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا

تستحوذ شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولات الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تذاع مباراة ميلان ضد أتلانتا في ربع نهائي كأس إيطاليا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

وبدأ ميلان مشواره في بطولة كأس إيطاليا من دور الـ16، حيث حقق فوزًا عريضًا على حساب نظيره كالياري برباعية مقابل هدف، كذلك افتتح أتلانتا مشواره في بطولة كأس إيطاليا من دور الـ16 أيضًا، بعدما تغلب على نظيره ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تُقام المباراة بين فريقي ميلان وأتالانتا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحقق ميلان لقب كأس إيطاليا خمس مرات من قبل، بينما جاء وصيفًا تسع مرات من قبل، وعلى الجانب الآخر حقق أتالانتا اللقب مرة واحدة من قبل، بينما جاء وصيفًا مرتين من قبل.