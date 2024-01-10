نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. الصن: أياكس يرغب في ضم جوردان هندرسون ليكيب: نيمانيا ماتيتش قد يعتزل كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 10-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

أياكس مهتم بضم هندرسون

أياكس مهتم بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون، 33 عامًا، من فريق الاتفاق السعودي، لكنه يواجه منافسة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني. (الصن)

ولن يتم الضغط على الاتفاق لبيع هندرسون في يناير أو السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة. ومن المقرر أن يجري محادثات مع المدير الفني ستيفن جيرارد والمدير الرياضي مارك ألين. (الصن)

سيعود جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي جادون سانشو، 23 عامًا، إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، لكنهم لا يستطيعون جعل الصفقة دائمة. (ميرور)

قدم بايرن ميونيخ عرضًا متأخرًا للتعاقد مع مدافع جنوى الروماني البالغ من العمر 21 عامًا وهدف توتنهام رادو دراجوسين. (سكاي سبورتس)

يريد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بقاء المهاجم الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 25 عامًا والذي ينتهي عقده في الصيف. (RMC سبورت)

نيمانيا ماتيتش قد يعتزل كرة القدم

لاعب خط الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش، 35 عامًا، غير سعيد في رين ويريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو قد يعتزل. (ليكيب)

يعمل باريس سان جيرمان على صفقة للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني جوشوا كيميش البالغ من العمر 28 عامًا من بايرن ميونيخ في يناير. (سكاي ألمانيا)

نيوكاسل يرفض عرض باريس بشأن برونو جيمارايش

سيرفض نيوكاسل يونايتد أي عروض في شهر يناير من باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي برونو جيمارايش البالغ من العمر 26 عامًا. (الصن)

يمكن أن ينضم لاعب خط وسط أستون فيلا البرازيلي فيليب كوتينيو البالغ من العمر 31 عامًا، والمعار إلى نادي الدويل القطري، إلى إنتر ميامي. (سكاي سبورتس)

أراد المهاجم الإنجليزي كول بالمر، 21 عامًا، مغادرة مانشستر سيتي على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، لكن قيل له إنه يمكنه "البقاء أو بيعك" قبل انضمامه إلى تشيلسي. (سكاي سبورتس)

يراقب فولهام لاعب ألكمار البالغ من العمر 25 عامًا والمهاجم اليوناني فانجيليس بافليديس، الذي تابعته تشيلسي وميلان وبرشلونة في الأسابيع الأخيرة. (ميرور)

يريد إنزو ماريسكا مدرب ليستر سيتي الحصول على لاعب خط وسط إنتر ميلان الإيطالي ستيفانو سينسي البالغ من العمر 28 عامًا. (سكاي سبورتس إيطاليا)