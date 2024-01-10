نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام أتالانتا في ربع نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ميلان بنظيره أتالانتا، اليوم الأربعاء 10 يناير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

تُقام المباراة بين فريقي ميلان وأتالانتا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل ميلان المتوقع

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: خيمينيز، جابيا، هيرنانديز، كالابريا

خط الوسط: ريندرز، يونس موسي، لوفتوس تشيك

خط الهجوم: بوليسيتش، يوفيتش، لياو

وحقق ميلان لقب كأس إيطاليا خمس مرات من قبل، بينما جاء وصيفًا تسع مرات من قبل، وعلى الجانب الآخر حقق أتالانتا اللقب مرة واحدة من قبل، بينما جاء وصيفًا مرتين من قبل.

ويدخل ميلان المباراة وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة فاز في 12 مباراة وتعادل 3 مواجهات وخسر 4 مواجهات.