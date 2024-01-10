نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة ضم خالد عبد الفتاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للنادي الأهلي، من أجل ضمة للفريق البرتقالي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال رئيس نادي البنك الأهلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "نحتاج خلال الفترة الحالية ظهيرا أيمن ومهاجما.. ولكن لم نتفاوض مع خالد عبد الفتاح ولم يقترح اسمه".

وأضاف أشرف نصار: "خالد عبد الفتاح ليس على رادار نادي البنك الأهلي، ولكن اللاعب يمتلك إمكانات مميزة وإضافة لأي فريق، ولكن حتى هذه اللحظة لم يدخل حساباتنا".

موعد مباراه البنك الأهلي والجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة الجونة ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء اليوم على ستاد خالد بشارة بالجونة.