نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام عثماثون طنطا في المباراة الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة عثماثون طنطا الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة عثماثون طنطا

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: معاذ علاء.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي " الونش" - مصطفى الزناري - عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، قد اتفق على خوض مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر للإمارات.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر لخوض دورتين وديتين بالإمارات في يناير الجاري.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.