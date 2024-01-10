خالد بيبو يهدد لاعبي الأهلي قبل العودة إلى التدريبات

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أحمد جودة - القاهرة - أرسل خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تهديد ناري للاعبي الفريق، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، عقب نهاية الراحة السلبية.

خالد بيبو يهدد لاعبي الأهلي

ومن المقرر أن ينتظم الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في التدريبات الجماعية غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وحذر بيبو لاعبي الفريق، من عدم الالتزام بالعودة لتدريبات الفريق المقررة غدا الخميس، استعدادًا للمرحلة المقبلة، في الوقت المحدد وعدم سماحه لتأخر أي لاعب.

وهدد مدير الكرة، اللاعبين بتوقيع عقوبات على من يخالف العودة للتدريبات الجماعية في موعدها، موضحًا ضرورة الالتزام بأهمية الانتظام في الموعد الذي تم تحديده.

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.