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أحمد جودة - القاهرة - تحدث جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، عن الحكام المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

جهاد جريشة: حكام مصر والمغرب أصحاب الريادة في أمم إفريقيا

وقال جريشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "مصر والمغرب أصحاب الظهور الأكبر والريادة لما يمتلكون من خبرات، في بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الجديدة، بعد وقوع الاختيار من قبل كاف على 14 حكما من البلدين".

وأضاف الحكم المونديالي: "تتواجد أيضا محكمة مغربية وحيدة مشاركة في بطولة أمم إفريقيا، بجانب مساعدة وحيدة من الكاميرون، وأتوقع لهن النجاح بعد مشاركة التحكيم النسائي في كأس العالم للأندية، وظهور الأمريكية توري بينسو بمستوى مميز وإدارة افتتاح البطولة".

وأضاف جهاد جريشة: "هناك 10 حكام في البطولة الجميع يعلمهم، وباقي الحكام جدد تحت أنظار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، وهناك حكام من بينهم مرشحون للظهور ببطولة كأس العالم في نسخته المقبلة".

وأشار الحكم الدولي السابق: "كأس الأمم الإفريقية أكبر بطولة داخل القارة، ويسعى الجميع من خلالها لإظهار وإثبات نفسه، من أجل الترشح لبطولة كأس العالم 2026 المقبلة".

