نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الزمالك يحصل على توقيع هذا الثنائي.. وموقف الأبيض من عودة الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف ام، أن نادي الزمالك يتحفظ على فكرة عودة حارس مرماه السابق أحمد الشناوي حارس فريق نادي بيراميدز، لصفوف الفريق اعتبرا لطريقة رحيله عن القلعة البيضاء في السابق فى ظل أفكار تتردد بمبادلة مع الحارس محمد صبحي.

الزمالك يحصل على توقيع هذا الثنائي

وأضاف شبانة أن مجلس الإدارة الأبيض مهتم بالتعاقد مع محمد صابر وسط محاولات بيراميدز لعدم رحيل اللاعب لصفوف الزمالك.

واستكمل شبانة ان القلعة البيضاء تحتاج لمثل هذه التدعيمات نسبة لمستوى وامكانيات اللاعب، وبالطبع ستكون صفقة رابحة ان تمت.

واختتم شبانة قائلا: ان الزمالك ايضا حصل على توقيع ثنائي طلائع الجيش عبد الرحمن شيكا ومحمد شحاتة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.