نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الديربي بكأس السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد يوم الأربعاء 10 يناير 2024 على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض وذلك ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.

تستضيف السعودية البطولة للمرة الرابعة منذ تحويلها إلى منافسة بين 4 فرق في موسم 2019-2020 بدلا من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس.

ويشارك ريال مدريد في السوبر الاسباني وصيف مسابقة الدوري الإسباني وحامل لقب كأس الملك للموسم الماضي بينما يشارك أتلتيكو مدريد في البطولة بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني

وحقق ريال مدريد البطولة مرتين من قبل في عامي 2020 و2022 بينما يعود أتلتيكو مدريد للمنافسة للمرة الثالثة بعد غيابه في الموسم السابق.

من المتوقع أن يخوض أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: أكسل فيتسل، هيرموسو، خيمينيز، كوكي.

خط الوسط: ريكيلمي، لورينتي، رودريجو دي بول، لينو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.