من هو معلق مباراة ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية؟

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباراة ليفربول وفولهام وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

نجح ليفربول في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة ليستر سيتي في الدور الثالث بثلاثة أهداف مقابل هدف وفاز على بورنموث بهدفين مقابل هدف في الدور الرابع قبل أن يتخطى وست هام في ربع النهائي بخمسة أهداف نقابل هدف.

في حين حجز فولهام مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف في الدور الثالث ثم فاز على إيبسويتش تاون بثلاثة أهداف مقتبل هدف في الدور الرابع. وفي الدور الرابع، تخطى إيفرتون بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وفولهام يوم الأربعاء 10 يناير 2024 على ملعب أنفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية BeinSPORTS 1 بنقل أحداث المباراة وسيقوم جواد بده بالتعليق على أحداث المباراة.