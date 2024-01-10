نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة ليفربول وفولهام وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وفولهام يوم الأربعاء 10 يناير 2024 على ملعب أنفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحاليموعد مباراة ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية BeinSPORTS 1 بنقل أحداث المباراة.

نجح ليفربول في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة ليستر سيتي في الدور الثالث بثلاثة أهداف مقابل هدف وفاز على بورنموث بهدفين مقابل هدف في الدور الرابع قبل أن يتخطى وست هام في ربع النهائي بخمسة أهداف نقابل هدف.

في حين حجز فولهام مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف في الدور الثالث ثم فاز على إيبسويتش تاون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الرابع. وفي الدور الرابع، تخطى إيفرتون بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

- قناة فارزيش الرياضية: التردد: 11843 /معدل الترميز: 27500 /الاستقطاب: عمودي /القمر الصناعي: Y1A

-تردد قناة IRIB Varzish الجديد: التردد: 11555/الاستقطاب: عمودي/معدل الترميز: 30000/القمر الصناعي: Intelsat 62E

-تردد قناة كانال سبورت التردد: 11512/الاستقطاب: افقي/معدل الترميز: 30000/القمر الصناعي: يوتلسات/

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 8/9/التشفير: ناجرافيشن

-قناة Eleven Sports 1 HD Portugal: التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

-قناة Rah-e-Farda التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

-قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

-قناة Canale 5 Italia التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

-قناة RTS 1 Serbia التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

-قناة Ziggo Sport Select HD التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

-قناة Club RTL التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

-قناة ZDF HD التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

-قناة Negaah TV التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

- قناة Maiwand TV التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

- قناة SRF Zwei HD التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.