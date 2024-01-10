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أحمد جودة - القاهرة - بحضور ثلاثي أهلاوي تعرف على مواعيد مباريات المجموعة الخامسة

كأس الأمم الإفريقية 2024.. مواعيد مباريات المجموعة الخامسة بحضور ثلاثي الأهلي.

كأس الأمم الإفريقية2024، كأس الأمم الإفريقية ، مواعيد مباريات المجموعة الخامسة، تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال 72 ساعة، وينتظر الكثير من عشاق الكورة انطلاق البطولة لمتابعة نجوم الكورة العالمية والعربية والإفريقية.

وتعد المجموعات متوازنة بشكل عام، ولكن تضم المجموعة الخامسة ثلاث منتخبات قوية على رأسهم تونس ومالي وجنوب إفريقيا، ويتواجد في هذه المجموعة العديد من نجوم ولاعبي النادي الأهلي وهم النونسي على معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، والمالي أليو ديانج، ومن المنتظر أن يحدث صدام بين ثلاثي القلعة الحمراء داخل الادغال الإفريقية في كوت ديفوار.

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ويبحث العديد من عشاق الكورة بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص عن موعد انطلاق مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لمتابعة نجوم الفريق، وفيما يلي تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية مواعيد مباريات الجولة الخامسة.

كأس الأمم الإفريقية 2024.. مواعيد مباريات المجموعة الخامسة بحضور ثلاثي الأهلي.

كأس الأمم الإفريقية المجموعة الخامسة

كأس الأمم الإفريقية 2024، ومن المقرر أن تنطلق مباريات المجموعة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، حيث تضم المجموعة منتخبات:-

تونس.

وجنوب إفريقيا.

ومالي.

وناميبيا.

ومن المقرر أن يتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول والثاني إلى جانب أفضل 4 منتخبات من المنتخبات المحتلين المرتبة الثالثة في المجموعات الستة، حيث سيلعب دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب.

مواعيد مباريات المجموعة الخامسة الجولة الأولى



كأس الأمم الإفريقية 2024، وتبدأ الجولة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير بمواجهة

تونس أمام ناميبيا في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أمادو جون كوليبالي. وتكون المباراة الثانية في المجموعة في نفس اليوم الثلاثاء 16 يناير، حيث سيكون هناك صدام بين أليو ديانج، وبيرسي تاو بين منتخبي مالي وجنوب إفريقيا في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أمادو جون كوليبالي.

مواعيد الجولة الثانية



كأس الأمم الإفريقية 2024، فيما ستنطلق منافسات الجولة الثانية يوم السبت الموافق 20 يناير، حيث سيصتدم المنتخب التونسي مع نظيرة المالي بمشاركة علي معلول وأليو ديانج في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أمادو جون كوليبالي. وتنطلق المباراة الثانية يوم الأحد الموافق 21 يناير، بمواجهة جنوب إفريقيا أمام ناميبيا في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أمادو جون كوليبالي.

مواعيد الجولة الثالثة والأخيرة



كأس الأمم الإفريقية 2024 وتقام مباريات الجولة الأخيرة يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

حيث سيكون هناك صدام قوي بين منتخب جنوب إفريقيا وتونس بحضور علي معلول، وبيرسي تاو في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أمادو جون كوليبالي. فيما ستقام المباراة الأخيرة في المجموعة في نفس اليوم 24 يناير 2024 بين منتخبي ناميبيا ومالي في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لاورينت بوكو.

كأس الأمم الإفريقية 2024 نظام التأهل إلى الأدوار المقبلة

كأس الأمم الإفريقية 2024.. مواعيد مباريات المجموعة الخامسة بحضور ثلاثي الأهلي.

كأس الأمم الإفريقية 2024، ويضم دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات من المجموعات الستة التي المركز الثالث، حيث سيلعب دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب.