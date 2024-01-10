نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب السعودي يفوز على هونج كونج بثنائية وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره منتخب هونج كونج بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات بطولة كأس آسيا.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية ضد نظيره هونج كونج، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي المنتخب السعودي.

حيث حاول لاعبو منتخب السعودية، تسجيل هدف أول مبكر، من عمر أحداث الشوط الأول، مع تكتل دفاعي قوي من جانب منتخب هونج كونج، مع وجود سيطرة كبيرة من جانب المنتخب السعودي.

وتمكن عبدالرحمن غريب نجم منتخب السعودية، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

ثم أضاف فواز الصقور نجم منتخب السعودية، الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا 2024، مع كلا من منتخبات عمان وتايلاند وقيرغزستان.

قائمة منتخب السعودية استعدادا لمنافسات كأس آسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي، أحمد الكسار، راغد نجار.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، فواز الصقور، عيد المولد.

خط الوسط: فيصل الغامدي، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري، أيمن يحيى.