نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أتلتيكو مدريد بعد قليل بستاد الأول بارك في لقاء حاسم وهام بينهم ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، مودريتش.

خط الهجوم: بيلينجهام، رودريجو، فينسيوس.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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