نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام ريال مدريد في السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيميوني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد بعد قليل بستاد الأول بارك في لقاء حاسم وهام بينهم ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: اوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمنينز، هيرموسو.

خط الوسط: لورينتي، كوكي، لينو، دي بول.

خط الهجوم: سول، موراتا، جريزمان.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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