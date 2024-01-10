نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة أخبار أمم افريقيا.. المران الأول للاعبي منتخب مصر وأزمة في منتخب جامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد متابعي الكرة الأفريقية، لاستقبال بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج خلال الشهر الحالي.

وتقام البطولة بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي، حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.



وتجري جميع المنتخبات اخر استعداداتها، من أجل الظهور بأفضل ما يكون خلال النسخة القادمة.



ونستعرض من خلال دوت الخليج الرياضي، اخر أخبار بطولة كأس الأمم الافريقية والتي جاءت كالاتي:



منتخب مصر يبدأ المران الأول

بدأ المنتخب المصري مرانه الأول بعد الوصول إلى كوت ديفوار، والذي أقيم على چاردان بوتانيك، وجاء المران بشكل خفيف منعا للإرهاق.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى وذلك في السابعة مساء الأحد.

منتخب جامبيا وازمة المستحقات المتأخرة

يواجه المنتخب الجامبي ازمة المستحقات المتاخرة قبل البطولة، والذي دفع المنتخب لرفض خوض المران الاخير والذي كان سيقام بحضور الجماهير.

الجزائر يسافر إلى كوت ديفوار

غادرت بعثة منتخب الجزائر إلى كوت ديفوار وذلك من اجل الاستعداد لخوض منافسات امم افريقيا، ويقع محاربو الصحراء في المجموعة الرابعة، بجانب كل من: بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.