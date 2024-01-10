نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباريات لـ أمم إفريقيا وكأس آسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن إطلاق قنوات جديدة من أجل إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في يناير الحالي.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قد أعلن حل أزمته مع شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

بي إن سبورتس تدشن قنوات جديدة لنقل بطولتي أمم إفريقيا وآسيا



وأعلن موقع شبكة قنوات بي إن سبورتس الرسمي في بيان رسمي بأنه سيتم إطلاق تخصيص قنوات محددة لإذاعة مباريات البطولة الإفريقية 2023 والتي ستكون باسم beIN AFCON.

وستضم باقة قنوات beIN AFCON، 4قنوات، وهم beIN AFCON1، وbeIN AFCON 2، وbeIN AFCON 3 وbeIN AFCON 4 أيضًا.



وعلى جانب آخر، سيتم إذاعة مباريات بطولة كأس آسيا عبر شبكة قنوات beIN ASIAN CUP التي ستضم 3 قنوات 1و2و3.



وستنطلق منافسات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من الثالث عشر من يناير الحالي وتستمر حتى الحادي عشر من فبراير المقبل.



بينما ستنطلق منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في الفترة من الثاني عشر من يناير الجالي وتستمر حتى العاشر من فبراير المقبل والتي تستضيفها قطر.