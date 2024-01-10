عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق فولهام مساء اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر يناير الجاري ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وستقام أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام



حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: إيليت، ديوجو جوتا، لويس دياز.



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.