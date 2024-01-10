نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو بيتي يكشف أهمية الفوز بديربي ديلا كابيتالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ناقش المدير العام لروما تياجو بينتو أهمية مباراة ديربي ديلا كابيتالي الليلة قبل دقائق من انطلاق المباراة.

في مقابلته قبل المباراة مع " سبورت ميدياسيت"، قال بينتو: "اليوم هو نهائي، عندما تلعب مباراة بهذه الأهمية، يكون الفريقان داخلين أو خارجين، والديربي مثير ومجهد في حد ذاته. نريد أن نبذل قصارى جهدنا للمضي قدمًا في البطولة وإسعاد جماهيرنا ".

وأضاف بينتو الذي من المقرر أن يغادر روما في نهاية الشهر: "الليلة ستكون الديربي الأخير لي".

وأشار "دعونا نأمل أن نتمكن من الفوز، هذا لا علاقة له باللاعبين، فهم يركزون على المباراة".

وأضاف: "علينا أن نفوز، سيتم إجراء التقييمات المستقبلية لاحقًا".

واختتم "السوق؟ تتطلب اتفاقية التسوية منا تفريغ اللاعبين قبل أن نتمكن من التوقيع مع شخص ما ".