نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيولي يعلن تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة أتالانتا في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سان سيرو.

وجاء تشكيل المدرب ستيفانو بيولي للمباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كالابريا- خيمينيز- جابيا- هيرنانديز.

الوسط: راينديرز- موسى- لوفتوس تشيك.

الهجوم: بولسيتش- لياو- لوكا يوفيتش.

وسوف تنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضد نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.