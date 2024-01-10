نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو يبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على روما في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة روما ولاتسيو بفوز لاتسيو بهدف نظيف من توقيع زكايني وذلك ضمن منافسات الدور ربع نهائي من كأس إيطاليا.



وبهذه النتيجة، يتأهل لاتسيو للدور نصف النهائي في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



بدأ الشوط الأول بهجمات متبادلة بن الفريقين وبعدها تسلم لاعبو روما زمام المباراة وبدأوا في شن هجمات خطيرة على مرمى لاتسيو عن طريق باولو ديبالا وروميللو لوكاكو لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



في الشوط الثاني، نجح لاتسيو في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق زكايني في الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء.



حاولا لاعبو روما تعديل النتيجة ولكن دون جدوى، حيث فشل لوكاكو وأندريا بيلوتي نجمي روما في تهديد مرمى لاتسيو.



في الدقيقة 100، في الوقت بدل الضائع وقبل نهاية المباراة تم طرد سردار ازمون لاعب روما وبيدرو رودريجيز لاعب لاتسيو لينتهي اللقاء بفوز لاتسيو على روما بهدف نظيف.