باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع كيميتش

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف باريس سان جيرمان إلى التعاقد مع لاعب خط الوسط وقائد فريق بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش، حسب ما ذكره الصحفي " فلوريان بليتنبرج ".

حيث أن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، مهتم بتأمين توقيع لاعب خط الوسط الألماني، كما أن المدرب الإسباني معجب بأسلوب لعب كيميش.

قد يؤدي السيناريو المحتمل إلى محاولة باريس سان جيرمان الحصول على جوشوا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

في الوقت ذاته لا يرغب بايرن ميونيخ في التخلي عن خدمات كيميتش خلال هذا الميركاتو، وليس لدى جوشوا كيميش نفسه حاليًا أي خطط للانتقال إلى فريق آخر.

ومن الجدير بالذكر أنه في 2 يناير 2015، تم الإعلان عن أن كيميتش سيصبح لاعبًا في بايرن ميونخ في الصيف، وفي 1 يوليو 2015، تم شراء كيميش مرة أخرى من قبل شتوتغارت وتم نقله على الفور إلى بايرن ميونيخ، حيث وقع عقدًا لمدة 5 سنوات.

ويرتبط كيميتش مع بايرن ميونيخ بعقد حتى 2025، وسجل هدفًا واحدًا، وقدم ستة تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة.