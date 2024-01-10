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أحمد جودة - القاهرة - العبور يصطدم بالشمس والكهرباء يواجه ايسترن كومباني بدورى القسم الثاني ب

تقام الخميس في الثانيه والنصف عصرا 8 مباريات بمجموعتي القاهره والقناة في الجوله التاسعه بدوري القسم الثاني ب.



مبارايات المجموعة الثالثة

1- النصر مع المريخ

يشهد نادي النصر لقاء القمة بين فريق نادي النصر صاحب المركز الخامس بقياده اشرف توفيق برصيد 11 نقطه مع نادي المريخ متصدر المجموعة بقيادة محمد ياسين برصيد 15 نقطة في اصعب مباريات الجولة



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



2 - مستقبل سبورت مع منتخب السويس

على ملعب توليب يحل منتخب السويس وصيف المجموعة بقيادة سعد فاروق برصيد 15 نقطه ضيفًا ثقيلأ علي فريق مستقبل سبورت السادس بقياده محمد حسن برصيد 10 نقاط في مباراه صعبه للفريقين .



وحقق فريق منتخب السويس فوزا كبيرا بخماسية مقابل هدفين في الدور الأول.

3- العبور مع الشمس

علي ملعب العبور يستضيف فريق العبور صاحب المركز الثالث بقيادة عطيه السيدبرصيد 14نقطه فريق الشمس صاحب المركز الرابع بقيادة طه شحاته برصيد 13 نقطه في اصعب مباريات المجموعة.



زحقق فريق العبور الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



جنوب سيناء مع شباب العريش

على ملعب نادي السويس للبترول يلعب فريق جنوب سيناء صاحب المركز السابع بقيادة باسم الفار برصيد 9 نقاط فريق شباب العريش متذيل المجموعة بقيادة عبد الله رستم دون نقاط في مواجهه سهله لاصحاب الارض.



وحقق فريق جنوب سيناء الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



ويحصل فريق نجمة سيناء على راحة هذا الاسبوع.



مواجهات المجموعه الرابعة



1- كهرباء الإسماعيلية مع ايسترن كومباني



على ملعب نادي الكهرباء يلتقي فريق كهرباء الإسماعيلية متصدر المجموعة بقيادة ياسر الكناني برصيد 15 نقطة فريق ايسترن كومباني السابع بقياده طارق يحيي برصيد 9 نقاط في مباراه صعبه للفريقين والفوز شعارهما.



وحقق فريق كهرباء الإسماعيلية الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



2- مصر للتأمين مع الإنتاج الحربي



يواجه فريق مصر للتامين صاحب المركز الخامس بقياده حسن رياض برصيد 10 نقاط نظيره فريق الانتاج الحربي وصيف المجموعة بقيادة مصطفي عبده برصيد14 نقطه



وحقق الانتاج الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



3- تيم إف سي مع اتحاد الشرطة



على ملعب البلاستيك بشبرا الخيمه يلعب فريق تيم اف سي صاحب المركز الرابع بقياده ياسر السيد برصيد 12 نقطه مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السادس بقيادة محمد عبيدو برصيد 9 نقاط.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

وتختتم الجولة الجمعة بمباراة بورتو السويس مع بور فؤاد على ملعب نادي النصر.

زحقق فريق بور فؤاد الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.