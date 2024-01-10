نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إيطالي على ضم مدافع ريمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وفقًا لموقع " فوت ميركاتو " الفرنسي، أبدى ميلان وإنتر ويوفنتوس اهتمامًا بمدافع ريمس، فاكوندو ميدينا، خلال هذا الشتاء.

وأشار المصدر أن اللاعب المميز لديه عروض أيضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، لكن لم يتم الكشف هوية الفرق المهتمة بخدماته.

تجدر الإشارة إلى أن ريمس متردد في في مدافعه الرئيسي في يناير، علاوة على ذلك، يهدف النادي الفرنسي إلى تمديد عقد الأرجنتيني، الذي ينتهي في يونيو 2026.

يتواجد ميدينا مع ريمس منذ عام 2020، وفي الموسم الجاري، شارك قلب الدفاع الأرجنتيني في 22 مباراة عبر مختلف البطولات، وسجل هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في ثلاث مباريات مع المنتخب الأرجنتيني، كما تقدر قيمته السوقية بـ 22 مليون يورو.