نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شبانة يكشف تطورات تعاقد الزمالك لنجم بيراميدز ومصير محمود علاء مع الأبيض وميدو يهاجم اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الأربعاء 10-1-2024.

الزمالك يحدد سعر شراء نجم بيراميدز.. والأخير يرد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الحديث عن احتراف أحمد فتوح في حال وصول عرض جيد لنادي الزمالك أمر غريب، لكن البعض ربط ذلك بعد اعلان محمد شكري لاعب سيراميكا أن هناك مفاوضات من جانب الزمالك لضمه.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "يجب على الزمالك التمسك بوجود احمد فتوح لإنه ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق، ومن الصعب رحيله قريبا".

وأضاف: "الزمالك كان يرغب في ضم محمود صابر لاعب وسط بيراميدز، وهو من العناصر الجيدة، ولا أعرف سر رغبة الزمالك في التخلي عن محمد صبحي رغم إنه حارس دولي وينال ثقة فيتوريا الذي تعرض للهجوم بسبب اصراره على ضمه لأنه مؤمن بقدراته، لإنه سيكون الحارس الأساسي مستقبلا لمنتخب مصر".

وزاد: "محمد صبحي حارس جيد وهو حارس مرمى منتخب مصر القادم بعد الشناوي، ويجب التمسك به من جانب مسئولي الزمالك وهو ما حدث بشكل كبير وسوف يبقى في النادي الأبيض ولن يرحل".

وأوضح أن الزمالك يسعى لضم محمود صابر مقابل 20 مليون جنيه، لكن إدارة بيراميدز طالبت بدفع المبالغ المتبقية من قيمة صفقة دونجا وعمر جابر.

وأشار إلى أن محمود صابر يشبه كثيرا امام عاشور في خط الوسط، والزمالك يسعى لتدعيم صفوفه باللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

مدافع الزمالك يقترب من الرحيل في يناير

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير محمود علاء مدافع فريق الزمالك والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الزمالك لم يتحدث مع اللاعب على تجديد تعاقده حتى الآن"، مشيرا إلى أن النية داخل الزمالك تتجه إلى رحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري والاستفادة ماليا أو دخوله في صفقة تبادلية.

وأضاف:"الزمالك يرغب في إجراء غربلة في خط الدفاع خلال الفترة الحالية، حيث من المنتظر أن يضم النادي مدافع جديد خلال الميركاتو الجاري في حال رفع إيقاف القيد".

وأشار إلى أن الزمالك سيعتمد على الونش العائد من الإصابة بجانب حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي بجانب المدافع الجديد المنتظر التعاقد معه، إلى جانب تصعيد أفضل لاعبي قطاع الناشئين، في ظل اقتراب الثنائي محمد عبد الغني ومحمود علاء من الرحيل.