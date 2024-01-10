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أحمد جودة - القاهرة - بتروجت يفوز على الحرس ودجلة يهزم أسوان في دوري المحترفين

أسفرت نتائج مبارتي اليوم الأربعاء في ختام منافسات الجولة ال16 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين عن فوز فريق بتروجت بقيادة سيد عيد برباعية نظيفة على فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي.

سجل الأهداف سامح ابراهيم هدفين في الدقيقتين 25،5 وأضاف هادي رياض الهدف الثالث في الدقيقة 35 من الشوط الأول ومصطفى سلطان قبل ختام اللقاء.



وطرد الحكم لاعب حرس الحدود محمد النجيلي في الشوط الثاني



أدار المباراة الحكم جلال احمد حكم ساحه وعاونه محمد عبد العظيم مساعد أول وأحمد كمال مساعد ثاني ومحمد أحمد الشناوي حكم رابع.



- صعد فريق وادي دجلة إلى المركز الثاني بقيادة الكرواتي توليتش بالفوز على فريق اسوان بقيادة هشام زكريا بهدفين نظيفين سجلها محمود دياسطى في الدقيقة 18 من الشوط الثاني وأضاف على حسين الهدف الثاني في الدقيقة 38.



ادار المباراة الحكم عبد الرحمن صالح وعاونه أحمد عبد الباسط مساعد أول وجمالات أحمد مساعد ثان وعمرو السيد حكم رابع.



ترتيب المجموعة

1- بتروجيت 38 نقطة

2- وادي دجلة 29 نقطة

3- حرس الحدود 29 نقطة

4-غزل المحلة28 نقطة

5- لافيينا 27 نقطة

6- البترول 27 نقطة

7- السكة الحديد 25 نقطة

8- طنطا 25 نقطة

9- القناة 24 نقطة

10- راية 24 نقطة

11- بروكسي 22 نقطة

12- وي 20 نقطة

13- دكرنس 20 نقطة

14- اسوان 18 نقطة

15- ابو قير للاسمده 18 نقطة

16- مكادى 14 نقطة

17- النجوم 13 نقطة.

18- جمهورية شبين 11 نقطة

19- مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط