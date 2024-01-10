نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم الجمعة الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة ال10 لمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني ب، بإقامة 8 مباريات قوية.

المجموعة الاولى

1- ديروط مع ملوى

على ستاد بنى سويف يواجه فريق ديروط متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 18 نقطة فريق ملوى صاحب المركز الثامن بقيادة محمود فرغلي برصيد 5 نقاط.ذ يا

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

2- قوص مع الالومنيوم

على ملعب نادي قوص يلتقي فريق قوص متذيل المجموعة بقياده بكر محمد دون نقاط مع فريق الالومنيوم وصيف المجموعة بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 17 نقطة.



زحقق فريق الالومنيوم الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



3- كيما أسوان مع شبان قنا

يشهد ستاد اسوان لقاء مرتقب بين فريق كيما اسوان صاحب المركز الثالث بقيادة عيد مرازيق برصيد 15 نقطة مع فريق شبان قنا صاحب المركز السادس بقيادة مبارك كالوشا برصيد 10 نقاط.



وحقق فريق كيما أسوان الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



4- الاقصر مع اسمنت اسيوط

يستضيف نادي الاقصر لقاء صعب بين فريق الاقصر صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عويس برصيد 12 نقطة مع فريق اسمنت اسيوط صاحب المركز الرابع بقيادة الاسباني جونزاليس برصيد 14 نقطة.



وحقق فريق اسمنت اسيوط فورا كبير برباعية مقابل هدف في الدور الأول

المجموعة الثانية

1-الترسانة مع شباب طامية

على ستاد الترسانة يصطدم فريق الترسانة متصدر المجموعة بقيادة حسين شكرى برصيد 20 نقطة بفريق شباب طامية صاحب المركز الثالث بقيادة رمضان رجب برصيد

14 نقطة.



وحقق فريق الترسانة الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول.

2-بنى مزار مع المنيا

على ملعب نادي شباب مطاى يحل فريق المنيا صاحب المركز الرابع بقيادة بركات ابراهيم برصيد 13 نقطة ضيفًا على فريق بنى مزار صاحب المركز الثامن بقيادة احمد عبد البديع برصيد 5 نقاط.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

3- الواسطى مع الفيوم

على ملعب نادي الواسطى يستقبل فريق الواسطى صاحب المركز السادس بقيادة محمود سعد برصيد 6 نقاط فريق الفيوم صاحب المركز الخامس بقيادة سعيد صبحي برصيد 12 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



وتختتم الجوله يوم السبت بمباراة تليفونات بني سويف مع مركز شباب مغاغه على ستاد الترسانة.

حيث ا تليفونات بني سويف متذيل المجموعة بقياده فؤاد سلامه برصيد 4 نقاط مع فريق شباب مغاغه صاحب المركز السابع بقيادة عبد الله نشات برصيد 6 نقاط.



وحقق فريق مغاغه الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول