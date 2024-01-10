نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام فروسينوني في ربع نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة فروسينوني، والتي ستجمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس إيطاليا 2023-2024.

موعد مباراة يوفنتوس ضد فروسينوني

يلتقى فريق السيدة العجوز مع فروسينوني، مساء، غدًا، الخميس، على ملعب "أليانز ستاديوم" معقل اليوفي، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي الكأس الإيطالية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام فروسينوني

حراسة المرمي: تشيزني

خط الدفاع: جاتي - بريمر - دانيلو

خط الوسط: فيليب كوستيتش - تيموثي ويا - وستون مكيني - كافيليا - أدريان رابيو

خط الهجوم: فلاهوفيتش - كينان ويلدز.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم 2023-2024 برصيد 46 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين فقط عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.