نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن صفقة محتملة في الساعات القليلة المقبلة بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن بايرن ميونخ يحاول منذ فترة تدعيم خط دفاعه في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث وضع النادي البافاري العديد من البدائل أمامه لمحاولة حسم هذا الأمر.



وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن بايرن ميونخ فتح مفاوضات مع باريس سان جيرمان في الساعات القليلة الماضية من أجل التعاقد مع نوردي موكيلي نجم دفاع النادي الباريسي في الميركاتو الشتوي الحالي.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن المفاوضات مستمرة بين بايرن وباريس سان جيرمان بشأن الحصول على خدمات موكيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء بما يزيد عن 25 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع موكيلي جاءت بناء على طلب من توماس توخيل المدير الفني للنادي البافاري الذي وافق على ضم موكيلي أما باريس سان جيرمان فهو يدرس الأمر حاليا داخليا ولم يعط رده بعد.



يذكر أن موكيلي البالغ من العمر 26 عاما شارك في 9 مباريات فقط مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.