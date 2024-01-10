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أحمد جودة - القاهرة - "حب في السر وممنوعة من السوشيال ميديا".. ننشر كل تفاصيل زوجة ساديو ماني

"حب في السر وممنوعة من السوشيال ميديا".. ننشر كل تفاصيل زوجة ساديو ماني، تصدرت السنغالية عائشة تامبا زوجة النجم الدولي السنغالي ساديو ماني محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل رائج.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية والفترة الماضية، للبحث عن زوجة ساديو ماني ومعرفة من هي زوجته التي ظهرت خطفت الأضواء وأشعلت السوشيال ميديا بشكل كبير.

"حب في السر وممنوعة من السوشيال ميديا".. ننشر كل تفاصيل زوجة ساديو ماني

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"حب في السر وممنوعة من السوشيال ميديا".. ننشر كل تفاصيل زوجة ساديو ماني

وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن زوجة النجم السنغالي ساديو ماني التي تصدرت صفحات السوشيال ميديا ومحركات البحث جوجل، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

زواج ساديو ماني

عقد المهاجم السنغالي ساديو ماني قرآنه منذ أيام قليلة على صديقته عائشة تامبا، في حفل زفاف خاص بمدينة داكار السنغالية، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

فقد كان غادر ماني منذ أيام قليلة السعودية وفريقه النصر السعودي، للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، الاستعداد لرحلة الدفاع عن اللقب والحفاظ عليه، حيث يعد منتخب السنغال حامل لقب كأس أمم إفريقيا النسخة الماضية على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

من هي زوجة ساديو ماني؟

زوجة ساديو ماني تسمى «عائشة تامبا»

تبلغ عائشة من العمر 18 عامًا، مسلمة الديانة وتحترم أصول الدين.

تتقن قراءة القرآن الكريم وتواظب على حفظه، وتصلي.

أحبها ساديو ماني وعمرها 16 عامًا وأجل زواجه حتى تتم السن القانوني.

من أصول بلدة كازامانكا السنغالي

تتحدث لغة «الماندينجو» مثل زوجها ماني، وهي لغة منتشرة بين عدد من قبائل غرب إفريقيا.

عاشا الثنائي قصة حبهما حسب ما ذكر في «سرية» منذ الصغر وفترة المراهقة.

عائشة من قرية سنغالية لأسرة من الطبقة البسيطة.

والدها يعمل مهندس معماري يدعى مادو تامبا

والدها المسئول عن إدارة جميع مواقع البناء الخاصة بـ ساديو ماني.

لم تنهى عائشة زوجة ماني دراستها حتى الآن، مازالت تدرس في السنة الأخير بمدرسة «كابيس» في مدينة جراند مباو بالسنغال.

لا تمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا شرط ماني الوحيد للزواج بناءً على حوار سابق أجراه في عام 2022.

ارتدت عائشة تامبا في حفل زفافها على ساديو ماني 3 فساتين، وظهرت بإطلالتها الجاذبة لتصبح حديث السوشيال ميديا.

أقيم عقد قرآن ساديو ماني وعائشة تامبا في المسجد، ثم غادرا إلى حفل زفاف حضره الأهل والأصدقاء وعدد من اللاعبين السابقين وبعض اللاعبين الحاليين.

"حب في السر وممنوعة من السوشيال ميديا".. ننشر كل تفاصيل زوجة ساديو ماني

"حب في السر وممنوعة من السوشيال ميديا".. ننشر كل تفاصيل زوجة ساديو ماني