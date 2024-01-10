تشافي يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أوساسونا، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

يلتقى الفريق الكتالوني مع أساسونا، مساء، غدًا، الخميس، الموافق 11 يناير 2024، على ملعب "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا

حارس المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: رونالدو أراوخو، جول كوندي، أندرياس كريستينسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إليكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024، برصيد 41 نقطة، ومتخلفًا بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا متصدري الليجا بالمناصفة برصيد 48 نقطة.