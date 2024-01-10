نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى الكربوبي تحصد جائزة الحكم العربي قبل بداية أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصدت المحكمة المغربية بشرى الكربوبي، جائزة الحكم العربي، وذلك كونها أول صافرة عربية تتواجد في مونديال العالم للسيدات.

وكانت المغربية قد ضمنت المعقد النسائي الوحيد في بطولة أمم افريقيا والتي تقام في ساحل العاج، لتواصل كتابة التاريخ.

أرقام وبدايات المحكمة المغربية

صاحبة 43 عاما تعمل في الشرطة المغربية، لكن دخلت مجال التحكيم عام 2001، بسبب شغفها بالمجال منذ الطفولة.

واصبحت محكمة معتمدة في عمر صغير "18 عام"، لكن شخصيتها القوية جعلت من السهل منحها الثقة.



أما الظهور الأول في البطولات الكبرى كان في عام كأس أمم إفريقيا للسيدات التي احتضنتها غانا 2018، بعد اعتمادها دوليا في عام 2016.



لكن في امم افريقيا الاخيرة والتي استضافتها الكاميرون، واصلت المغربية كتابة التاريخ المشرف بجانب مواطنتها فتيحة جرمومي، ليقدموا مباريات مميزة.

نهائي التاريخ في مسيرة المغربية

لكن التاريخ كان على موعد مع المغربية من اجل التواجد ضمن طاقم تقنية الفيديو، في النهائي الذي جمع بين المنتخب المصري والسنغالي، لتؤدي مباراة ممتازة.