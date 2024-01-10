تكريم جديد لمنتخب الناشئين بصنعاء

تكريم جديد لمنتخب الناشئين بصنعاءكرّمت السلطة المحلية في أمانة العاصمة، اليوم، المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، الحائز على بطولة غرب آسيا للناشئين العاشرة.

وفي التكريم أشار أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد إلى أن أبطال المنتخب ملكو قلوب جميع اليمنيين بإحرازهم كأس بطولة غرب آسيا .. لافتاً إلى أن تكريم الأبطال له أهمية لتحفيزهم على مواصلة تقديم عروض تليق بمكانة اليمن في المشاركات الخارجية.

وأوضح أن حصولهم على كأس البطولة للمرة الثانية يصنع تحولاً في واقع الرياضة اليمنية، خاصة كرة القدم.

وأكد الدكتور عباد تقديم مكافآت مالية للاعبي المنتخب والطاقم الفني والإداري .. داعياً الجهات الرسمية الخاصة إلى دعم منتخب الناشئين.

فيما أعلن أمين عام المجلس المحلي في أمانة العاصمة، أمين جمعان، تكريم المنتخب بألف دولار لكل فرد من اعضاء بعثة المنتخب.

إلى ذلك، كرَّم أمين العاصمة ومعه أمين عام المجلس المحلي، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في محلي أمانة العاصمة، حمود النقيب، ووكيلا أمانة العاصمة، ناجي القوسي، وعبدالفتاح الشرفي، ووكيل قطاع الرياضة في وزارة الشباب، علي هضبان، أعضاء بعثة المنتخب بدروع وشهادات تكريمية.

على الصعيد ذاته، كرّمت الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، اليوم، على ملعب نادي الوحدة لاعبي المنتخب الوطني للناشئين.

وفي التكريم، أشاد وزير الشباب والرياضة، محمد حسين المؤيدي، بالإنجاز الكبير الذي سطره أبطال منتخب الناشئين بإحراز لقب بطولة غرب آسيا، وانتزاع الكأس بجدارة واستحقاق، وعزيمتهم وإصرارهم على تشريف وطنهم، والتأكيد على أن أبناء اليمن قادرون على صنع النجاحات في كل ميادين الحياة.

وقال :"سعداء بما حققه المنتخب وبمظاهر الاهتمام، التي أولتها الدولة، وعدد من القطاعات المختلفة في تكريم المنتخب، والاحتفاء بهذا الإنجاز اليمني التاريخي".

وثمن الوزير المؤيدي، جهود قيادة الغرفة التجارية والصناعية في تفاعلها وحرصها على الاحتفاء بالمنتخب وتكريمه .. حاثاً أبطال المنتخب على مواصلة مسيرة العطاء والتفوق، ورفع علم اليمن عاليا في المحافل الخارجية.

وفي التكريم، اعتبر وكيل وزارة الصناعة، محمد قطران، ما حققه منتخب الناشئين مصدر فخر واعتزاز لكل اليمنيين.

وأفاد بأن التكريم ليس بمستوى الإنجاز، وأنهم يستحقون أكثر من ذلك .. لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الرعاية لنجوم اليمن فيما بعد هذا الإنجاز؛ ليستمروا في العطاء والتألق وحصد الألقاب.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الأمانة، علي الهادي، إلى أن التكريم يأتي في إطار الاحتفاء بنجوم المنتخب، والإنجاز الكبير الذي حققوه، وأسعد قلوب اليمنيين في كافة أنحاء الوطن الواحد.

وأعلن عن تقديم الغرفة التجارية والصناعية في الأمانة مبلغ 227 مليون ريال مكافأة لمنتخب الناشئين .. داعيا القطاعين العام والخاص إلى المبادرة بتقديم الرعاية والاهتمام بنجوم اليمن بما يحفزهم بتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جهته ثمن رئيس بعثة المنتخب، عبدالوهاب الزرقة، كل الجهود التي بذلت من قِبل وزارتي الشباب والرياضة والصناعة والتجارة، ومؤسسات وقطاعات مختلفة في تكريم أبطال منتخب الناشئين.