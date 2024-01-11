يوفنتوس يوافق على رحيل القناص

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أحمد جودة - القاهرة - وافق نادي يوفنتوس على رحيل أحد لاعبيه، ويتعلق الأمر بالمهاجم مويس كين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناءً على قلة مشاركاته في المباريات.

يوفنتوس يوافق على رحيل مويس كين

وفقًا لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فقد أظهر يوفنتوس استعداده للسماح برحيل مويس كين على سبيل الإعارة خلال شهر يناير. وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس يرغب في الحصول على نحو 2.5 مليون يورو كرسوم إعارة، بالإضافة إلى دفع النادي المستفيد لراتب اللاعب بالكامل حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن راتب كين يبلغ نحو 3 ملايين يورو صافي في الموسم الواحد، وبذلك تبلغ تكلفة صفقة الإعارة نحو 4 ملايين يورو يتحملها النادي الجديد المحتمل.

وأفادت التقارير أن أندية فيورنتينا ومونزا تظهر اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. في المقابل، انسحب نادي بولونيا عن فكرة التعاقد مع كين بعد تحول اهتمامه نحو أهداف أخرى.

يُشار إلى أن كين شارك في 12 مباراة فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث بلغ إجمالي الدقائق التي لعبها 472 دقيقة، ويحتل المركز الثالث في الترتيب بين المهاجمين في الفريق في الوقت الحالي.