نجم عربي يقترب من الرحيل عن البريميرليج

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء بأن واحد من نجوم الدوري الانجليزي العرب يقترب من الانتقال إلى نادٍ آخر في البريميرليج. حنبعل مجبري يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن نادي إيفرتون يهدف إلى ضم اللاعب التونسي حنبعل المجبري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يعتبرونه هدفًا رئيسيًا لتعزيز صفوفهم. وقال مصدر للصحيفة: "إيفرتون يتطلع إلى التعاقد مع اللاعب، ويبدي مانشستر يونايتد سعادته بخروجه على سبيل الإعارة. يفضلون أن يظل في الدوري الإنجليزي الممتاز لتقديم مستوى متميز يسهم في تقييم قدراته اللاعبة".

وأضاف المصدر: "في حالة إذا كان يمكنه تقديم أداء جيد مع إيفرتون، قد يحظى بالمزيد من الفرص ويفتح لنفسه أفقًا للعودة إلى خطط مانشستر يونايتد في المستقبل".

وأوضح المصدر أن حنبعل مجبري يحظى بتقدير كبير في صفوف مانشستر يونايتد ومن قبل المدرب إريك تين هاج، لكنه قد يحصل على فرص أكبر للمشاركة مع إيفرتون، حيث يشيد مدرب الفريق شون دايتش بقدراته ويروج لفكرة أنه قد يضيف أبعادًا جديدة لأسلوب لعب الفريق.

تأتي هذه الأخبار بعدما تم ربط اسم مجبري بالانتقال إلى إشبيلية، ورغم اهتمام عدة أندية به خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قرر اللاعب البقاء في صفوف مانشستر يونايتد للمنافسة والمحافظة على مكانه تحت قيادة تين هاج، بعد تألقه مع برمنجهام في دوري التشامبيونشيب الموسم الماضي.