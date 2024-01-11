أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إبرام اتفاقيات بث عالمية واسعة النطاق، مع حاملي حقوق البث التلفزيوني من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل انطلاق الكان يوم السبت المقبل في كوت ديفوار. 180 دولة تحصل على حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية وأوضح "كاف"، عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تضمنت حقوق إذاعة البطولة في عدد من الدول، مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والبرتغال، وبلدان شمال أوروبا والبرازيل.

وأضاف: "تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى بث مباريات أمم إفريقيا في 180 دولة، وستؤدي الزيادة الكبيرة في الاستثمار المالي، من قبل أصحاب حقوق البث التلفزيوني من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى زيادة عالمية كبيرة في نسبة مشاهدة الكان".

وتابع: "ستزداد أيضا عائدات البث الإذاعي في كاف بشكل كبير وسيساعد ذلك في تطوير ونمو كرة القدم في القارة".

من جانبه، قال باتريس موتسيبي رئيس كاف: "من المعروف أن كرة القدم الإفريقية وبطولة كأس أمم إفريقيا، من بين أكثر المسابقات تنافسية وإثارة في كرة القدم العالمية".

وذكر موتسيبي: "يسعدنا اتفاقيات البث العالمية الواسعة التي أبرمتها كاف مع أصحاب حقوق البث التلفزيوني، ونحن بصدد ضخ استثمارات ضخمة في كرة القدم للشباب، بما في ذلك كرة القدم في المدارس، والدوريات الاحترافية، وتكوين المدربين والحكام، بالإضافة إلى بناء وتحديث البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا".

وختم رئيس الكاف "هذا يساهم بشكل كبير في جودة كرة القدم الأفريقية،كونها قادرة على المنافسة عالميا وتتمتع بالجودة مثل أفضل المنتخبات في العالم".