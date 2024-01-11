أحمد جودة - القاهرة - حقق المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنجازًا تاريخيًا خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني مساء اليوم الأربعاء.

أنشيلوتي ينجح في معادلة رقم زين الدين زيدان

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه المباراة هي المباراة رقم 263 لأنشيلوتي مع ريال مدريد في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وبهذا الإنجاز، أصبح أنشيلوتي ثالث أكثر المدربين مشاركة في تاريخ ريال مدريد، بعد ميجيل مونيوز (605 مباراة) وزين الدين زيدان (263 مباراة). وبهذا العدد، تمكن أنشيلوتي من معادلة رقم زيدان في عدد المباريات التي قادها مع الفريق الملكي.