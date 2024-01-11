نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلورنتينو بيريز يضع الرتوش الأخيرة على صفقة القرن الـ21 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، قريبًا من أي وقتٍ مضي، من حسم صفقة القرن الـ21 والتي طال انتظارها من قِبل جماهير الفريق الملكي في السنين الأخيرة.

مبابي يدق أبواب ريال مدريد

ووفقًا للتقارير الإسبانية والفرنسية، فأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يضع الرتوش واللمسات الأخيرة على صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا، إلى صفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال يناير الجاري، وذلك دون الرجوع إلى ناديه الفرنسي.

وأشارت التقارير الإسبانية، وذلك حسب موقع "ديفنسا سنترال"، فأن عملية المفاوضات مع فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال مبابي، أصبحت في مراحل متقدمة للغاية من أجل نقل نجلها إلى صفوف ريال مدريد.